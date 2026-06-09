Trump fischiato alle Finals Nba, ma lui replica: "Erano soprattutto applausi"

Gara-3 delle Finals Nba è entrata nella storia, e non per il successo in trasferta dei San Antonio Spurs in casa dei New York Knicks , perquanto la vittoria è stata decisiva per pareggiare la serie e portarla almeno fino a gara-5. Un altro evento ha segnato il terzo incrocio tra Spurs e Knicks: la presenza al Madison Square Garden di Donald Trump, il primo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere alle finali Nba . E come era pronosticabile, Trump, newyorkese doc, si è preso la scena prima dell'inizio del match, ma non nel modo in cui si sarebbe aspettato.

Fischi a Trump

Quando il presidente americano è apparso sul maxischermo durante l'esecuzione dell'inno nazionale, si è beccato un'ondata di fischi da parte del pubblico di casa. Non c'è stato il solito silenzio, non è stato risparmiato dai tifosi dei New York Knicks, anche se Trump non si è lasciato turbare: "Credo che fossero per lo più applausi", ha detto ai giornalisti dopo la partita, prima di salire sull'Air Force One per tornare a Washington, "c'era molto rumore ed era un'atmosfera molto entusiasta", ha dichiarato. In realtà, i fischi si sono sentiti, eccome, testimoniati anche dai numerosissimi video pubblicati sui social e diventati in poco virali.

Il caos per Trump

La presenza di Trump, tra l'altro, ha creato più di un problema ai tifosi dei Knicks, anche solo nell'arrivare al loro posto nell’arena, pagato in media più di 7.000 dollari fino a un picco di 65.000. Le misure di sicurezza infatti sono state nettamente innalzate rispetto alla normalità, implementando un perimetro attorno all’arena con vari checkpoint di sicurezza da superare e richiedendo una lunghissima attesa in coda per superare i controlli simili a quelli aeroportuali.