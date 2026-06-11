Nba, rimonta storica dei Knicks: New York ad un passo dal titolo

Rimonta eccezionale di New York: la più grande nella storia delle Finals Nba. I Knicks recuperano uno svantaggio di 29 punti e si portano ad un passo dal titolo, 53 anni dopo l'ultimo successo raggiunto nel 1973. Gara quattro contro San Antonio si è chiusa con il punteggio di 107-106.

Decisivo un canestro sulla sirena

Un risultato che permette ai Knicks di portarsi sul 3-1. A completare la clamorosa rimonta è stato OG Anunoby, che ha corretto a canestro l'errore da tre punti di Jalen Brunson a 1,2 secondi dalla sirena finale. Grande rammarico per gli Spurs, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 76-49.

Gara 5 in programma sabato

I Knicks, sostenuti dal tifo di casa e un parterre di vip che contava da Taylor Swift a Spike Lee, ha ora la grande occasione di portare a casa il titolo. Solo una squadra sotto 3-1 nelle finali NBA è poi riuscita a vincere: i Cavaliers di LeBron James nel 2016 contro i Warriors di Stephen Curry. Gara 5 è in programma sabato sera a San Antonio.