Nba shock: Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco

Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco

La stella dei Cleveland Cavaliers è stata fermata alle 3:41 del mattino dopo che una pistola è stata trovata nella sua auto. Harden ha confermato che l'arma, che non era nascosta, gli apparteneva. È stato preso in custodia e poi rilasciato su cauzione di 100 dollari. Dovrà comparire in tribunale il 22 giugno.

Stella di Cleveland, è stato MVP della Nba nel 2018

Cleveland ha ingaggiato Harden a febbraio. Il 37enne ha contribuito all'impressionante corsa dei Cavs ai playoff fino alle finali della Eastern Conference, con una media di 19,2 punti a partita. Scelto come terza scelta assoluta nel draft del 2009 dagli Oklahoma City Thunder, ha poi vissuto i suoi anni migliori con gli Houston Rockets, dove è stato nominato MVP nel 2018. Undici volte All-Star, il giocatore dalla famosa barba ha militato anche nei Brooklyn Nets, nei Philadelphia 76ers e nei Los Angeles Clippers. Ha vinto una medaglia d'oro olimpica con gli Stati Uniti a Londra nel 2012 e un campionato del mondo nel 2014.