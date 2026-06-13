Nba shock: Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco
A poche ore dalla gara 5 (potenzialmente decisiva) della finale playoff tra San Antonio Spurs e New York Knicks (con i secondi avanti 3-1 nella serie), la Nba è sotto shock per l'arresto di James Harden avvenuto a Houston (in Texas) per possesso illegale di arma da fuoco, secondo fonti delle forze dell'ordine citate da 'Espn'.
Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco
La stella dei Cleveland Cavaliers è stata fermata alle 3:41 del mattino dopo che una pistola è stata trovata nella sua auto. Harden ha confermato che l'arma, che non era nascosta, gli apparteneva. È stato preso in custodia e poi rilasciato su cauzione di 100 dollari. Dovrà comparire in tribunale il 22 giugno.
Stella di Cleveland, è stato MVP della Nba nel 2018
Cleveland ha ingaggiato Harden a febbraio. Il 37enne ha contribuito all'impressionante corsa dei Cavs ai playoff fino alle finali della Eastern Conference, con una media di 19,2 punti a partita. Scelto come terza scelta assoluta nel draft del 2009 dagli Oklahoma City Thunder, ha poi vissuto i suoi anni migliori con gli Houston Rockets, dove è stato nominato MVP nel 2018. Undici volte All-Star, il giocatore dalla famosa barba ha militato anche nei Brooklyn Nets, nei Philadelphia 76ers e nei Los Angeles Clippers. Ha vinto una medaglia d'oro olimpica con gli Stati Uniti a Londra nel 2012 e un campionato del mondo nel 2014.