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New York impazzisce di gioia ma no, non è per il Mondiale: i Knicks sono campioni NBA© EPA

New York impazzisce di gioia ma no, non è per il Mondiale: i Knicks sono campioni NBA

New York vince anche a San Antonio e conquista il titolo più ambito al mondo. In città esplode la gioia
1 min
New York esplode d'amore. E no, non c'entrano i Mondiali, che pure un po' - a fatica - stanno conquistando gli Stati Uniti. New York esplode d'amore perché i Knicks sono campioni NBA. Con la vittoria di questa notte New York si è portata sul 4-1, vincendo le Finals Nba per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la Gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Decisivo, ancora una volta, Jalen Brunson, giustamente nominato Mvp delle Finals. Per lui 45 punti che lo spediscono dritto nella leggenda.

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