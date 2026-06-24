Draft Nba 2026, è AJ Dybantsa la prima scelta di Washington. Utah scommette su Peterson

NEW YORK (STATI UNITI) - Si alza il sipario sulla stagione 2026/27 della Nba con il primo giro dell'attesissimo Draft. La prima scelta è stata effettuata dai Washington Wizards che hanno puntato tutto su AJ Dybantsa, 19enne ala piccola statunitense da 25.5 punti di media proveniente dai BYU Cougars. A ruota, seconda scelta per gli Utah Jazz che hanno scommesso sul play-guardia Darryn Peterson, proveniente dai Kansas Jayhawks e con 20.2 punti di media a partita. A chiudere il 'podio virtuale' la scelta dei Memphis Grizzlies, che si sono accaparrati Cameron Boozer (figlio d'arte: suo padre è Carlos, ex Lakers, Bulls e Jazz), dopo le esperienze a livello universitario con i Duke Blue Devils. I Chicago Bulls hanno preso Caleb Wilson (proveniente dal North Carolina) mentre i Los Angeles Clippers hanno scommesso su Keaton Wagler (in arrivo dall'Illinois). Mikel Brown Jr, dei Louisville Cardinals, è invece un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets.