 AJ Dybantsa è il nuovo "unicorno" dei Washington Wizards: chi è la prima scelta del Draft Nba 2026

Ala di 204 centimetri per 98 chili, è considerato un "unicorno" per la sua rara capacità di unire stazza, atletismo e capacità realizzativa. Da madre giamaicana e padre congolese Anicet Dybantsa Jr, detto AJ , nasce a Boston, Massachuttsets nel 2007, non a caso la "città dei campioni". Il suo primo approccio al basket avviene grazie al padre Anicet Dybantsa , emigrato prima in Francia e poi negli Stati Uniti, che da piccolo gli compra un canestrino in plastica raffigurante la faccia di Spiderman e lo obbliga a palleggiare con la mano sinistra.

Il boom al liceo tra Boston e California

Al liceo frequenta la Saint Sebastian's High School nei sobborghi di Boston mettendo a referto 19.1 punti e 9.6 rimbalzi a partita, che lo portano a essere premiato come miglior giocatore dello Stato del New England. La sua immensa verticalità abbinata ad un ottima visione di gioco, nonostante la stazza imponente, fanno rizzare i capelli prima alla Prolific Prep, high school californiana, e poi alla Utah Prep, dove conclude la carriera liceale durante la stagione 2024-2025, al termine della quale viene riconosciuto unanimamente dai maggiori portali di scouting come il miglior prospetto NBA del suo anno.

Il ponte verso l'NBA

Poi cominciano ad arrivare un'infinità di offerte da parte delle più prestigiose università americane tra le quali vere e proprie "powerhouses" come Kentucky, North Carolina e Duke. La sua scelta però ricade sorprendentemente su BYU, college affiliato alla Chiesa Mormone dello Utah dal programma cestistico fortemente tarato sullo sviluppo dei giocatori in ottica NBA capitanato da Kevin Young, viceallenatore dei Phoenix Suns dal 2020 al 2024. In 35 partite totali nella sua unica stagione al college con la maglia dei Cougars va in doppia cifra in tutte le partite giocate delle quali 8 sopra i 30 punti e una super performance da 43 punti il 24 gennaio contro Utah. Con 25.5 punti realizzati (migliore di tutta la NCAA), 6.8 rimbalzi e 3.7 assist ad allaciata di scarpe, si guadagna virtualmente il primo posto nei tabelloni di simulazione del draft a discapito dei concorrenti Cam Boozer (terza scelta assoluta dai Memphis Grizzlies) e Darryn Peterson (scelto dagli Utah Jazz)

Un'ala dal futuro per i Wizards

Paragonato a Tracy McGrady per la sua capacità di rallentare il gioco dal palleggio e a Scottie Pippen nella sua versatilità e capacità di influenzare il gioco in più aree i Washington Wizards lo selezionano con la prima scelta assoluta rendendolo, assieme all'ex stella John Wall ed al deludente Kwame Brown gli unici a potersi fregiare di questo titolo con questa franchigia. Dybantsa approderà dunque con aspettative altissime nella capitale americana per troppo tempo orfana di speranze cestistiche, dove si unirà ad un roster in crescita dopo gli scambi invernali che hanno portato l'ex All-Star Trae Young ed il centro campione NBA Anthony Davis nel distretto della Columbia. Ciò che renderà particolarmente interessante questa squadra sarà la presenza di veterani affiancati ad un gruppo di giovani promettenti tra i quali il centro francese Alex Sarr, seconda scelta nel draft 2024, e le guardie Tre Johnson e Bilal Coulibaly. Il ruolo di Dybantsa sarà quello di sopperire alle lacune difensive date dalla presenza dell'esile Trae Young in campo, fornendo aiuti rapidi sul perimetro assieme ad una funzione di raccordo tra reparto esterni ed interni, viste le incognite sulla presenza futura in squadra di Davis.