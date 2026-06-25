Mercato Nba: LaMelo Ball può lasciare gli Hornets, i Lakers blindano Reaves
Il futuro di LaMelo Ball potrebbe essere lontano dal North Carolina. Secondo "Espn", infatti, gli Charlotte Hornets starebbero trattando il giocatore con più squadre e valutando la cessione. Nel giro di 24 o al massimo di 48 ore si potrebbe arrivare ad una svolta definitiva. Ball, che ha chiuso l'ultima stagione a 20,1 punti e 7,1 assist di media, ha ancora tre anni di contratto, con un'opzione per un rinnovo biennale da 119,2 milioni di dollari (circa 105 milioni di euro), ma il suo futuro è tutt'altro che scritto.
I Lakers blindano Reaves
In casa Lakers, invece, tutto pronto per blindare Austin Reaves: dopo aver rifiutato la player-option, la guardia si legherà ai gialloviola con un quadriennale da circa 160 milioni di euro (36 milioni il primo anno), uno dei contratti più ricchi mai firmati da un giocatore non scelto al draft. Scambio invece sull'asse Detroit-Memphis: Isaiah Stewart va ai Grizzlies in cambio di tre seconde scelte future al draft.