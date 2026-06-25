Mercato Nba: LaMelo Ball può lasciare gli Hornets, i Lakers blindano Reaves 

Il futuro di LaMelo Ball potrebbe essere lontano dal North Carolina. Secondo "Espn", infatti, gli Charlotte Hornets starebbero trattando il giocatore con più squadre e valutando la cessione. Nel giro di 24 o al massimo di 48 ore si potrebbe arrivare ad una svolta definitiva. Ball, che ha chiuso l'ultima stagione a 20,1 punti e 7,1 assist di media, ha ancora tre anni di contratto, con un'opzione per un rinnovo biennale da 119,2 milioni di dollari (circa 105 milioni di euro), ma il suo futuro è tutt'altro che scritto.