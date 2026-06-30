Mercato NBA: Ja Morant ceduto ai Portland Trail Blazers

Trade significativa in NBA tra i Memphis Grizzlies ed i Portland Trail Blazers con la franchigia del Tennessee che riesce finalmente a piazzare la guardia ex Weber State in cambio delle ali Jerami Grant e Kris Murray . Ottima mossa dei Grizzlies che avevano di fatto reso Morant cedibile da un paio d'anni a seguito di alcune controversie che hanno visto il giocatore, nell'arco temporale tra il 2022- 2023, essere coinvolto prima in una presunta aggressione sia ad un membro della sicurezza che verso un minorenne, salvo poi esser stato assolto; poi la nota esibizione di una pistola in uno strip club di Denver per la quale era stato multato dall'NBA di circa 66 mila euro. Eventi che hanno senza dubbio deprezzato il valore di Morant che precedentemente ad essi era stato premiato come matricola dell'anno nel 2020 , giocatore più migliorato nel 2022, anno in cui venne anche inserito nel secondo quintetto migliore della lega, e due All Star .

Dinamiche future

Portland si troverà ora con un realizzatore formidabile e che, se in forma e scevro da situazioni spinose, potrebbe diventare un'aggiunta fondamentale per un roster che era riuscito ad arrivare ai playoff già nella passata stagione e che vedrà il rientro in campo del figliol prodigo Damian Lillard dopo la rottura del tendine d'Achille. I Blazers possono inoltre contare sulla star israeliana Deni Avdija, che nella stagione appena conclusa ha registrato medie di 24 punti, 6.9 rimbalzi e 6.7 assist per partita. Restano tuttavia dei dubbi legati all'impiego di Lillard e Morant simultaneamente; i due, infatti, seppur finalizzatori puri, hanno dimostrato di essere difensori tutt'altro che affidabili, fattore che potrebbe costringere il neo allenatore Micah Nori a trovare soluzioni, come quella di impiegare il veterano Jrue Holiday, guardia anche lui, da ala piccola per necessità. I Grizzlies dall'altro lato confermano le intenzioni di ricostruire una nuova squadra attorno ai giovani e liberano circa 76 milioni di euro in spazio salariale per negoziare con eventuali free-agent.