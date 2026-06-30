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martedì 30 giugno 2026
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Clamoroso in Nba: LeBron James lascia i Los Angeles Lakers, ecco dove può andare

La 41enne stella saluterà i californiani dopo otto anni per disputare altrove la sua 24ª stagione, mentre l'azzurro Fontecchio è pronto a rinnovare con i Miami Heat
3 min
TagsNbaLeBron JamesLos Angeles Lakers

LOS ANGELES (USA) - Una storia destinata a chiudersi dopo otto stagioni (caratterizzate da 479 presenze e 12.402 punti) quella tra LeBron James e i Los Angeles Lakers, reduci da una deludente stagione che ha visto i californiani spazzati via dai Thunder nel secondo turno dei playoff Nba. La stella del basket statunitense (classe 1984) continuerà infatti a giocare ma lo farà con un'altra squadra, come annunciato a 'Espn' da Rich Paul, CEO di 'Klutch Sports'.

Nba, LeBron lascia i Lakers: dove puà andare

James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. 'The Kid from Akron' diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra e le piste per il suo futuro sono molteplici: la principale porta a San Francisco, casa dei Golden State Warriors (dove formerebbe una coppia super con Steph Curry), ma non è escluso un suo ritorno ai Cleveland Cavaliers (dove ha già giocato tra il 2003 e il 2010 e tra il 2014 e il 2018). Per LeBron la prossima sarà la 24ª stagione Nba, un record assoluto.

 

 

Fontecchio pronto a rinnovare con i Miami Heat

Chi non cambierà invece casacca è Simone Fontecchio, che al momento è un free agent ma resterà ancora in Nba e con la stessa maglia. Secondo i media statunitensi infatti, il cestista azzurro firmerà a breve per giocare un altro anno con i Miami Heat, dove è arrivato intanto Giannis Antetokounmpo e dove lui è invece approdato nel 2025 (dopo le esperienze con le maglie degli Utah Jazz e dei Detroit Pistons), collezionando in due stagioni 70 presenze e 597 punti. Per il 30enne azzurro, che nell'ultima stagione ha fatto registrare una media di 8,5 punti a partita (con una percentuale del 37,5% nel tiro da tre punti), si era parlato negli ultimi giorni di un possibile ritorno in Italia, sponda Olimpia Milano.

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