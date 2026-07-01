Colpo Raptors, Kawhi Leonard ritorna dopo 7 anni: l'affare con i Clippers

Il ritorno del figliol prodigo

Dopo 7 anni trascorsi in California Kawhi Leonard tornerà a Toronto, città con la quale c'è un rapporto di affetto reciproco e che lo riabbraccerà più che volentieri. Con i Raptors si è laureato campione NBA, nonchè MVP delle Finali nel 2019. Quello che sembrava destinato ad essere l'inizio di una dinastia venne bruscamente interrotto dalla rinuncia al rinnovo da parte del numero 2 stesso, che decise di diventare dunque free agent per poi firmare con i Clippers. La franchigia californiana aveva infatti appena effettuato uno scambio per accaparrarsi la superstar Paul George dai Thunder (la stessa che portò il nostro Danilo Gallinari e l'attuale MVP Shai Gilgeous-Alexander ad Oklahoma City) presentando dunque al giocatore la possibilità concreta di inseguire ulteriori titoli negli anni successivi. L'allora tanto sperato ritorno a casa, accompagnato naturalmente da aspettative altissime, si rivelò però un incubo con il duo Leonard-George, martoriato dagli infortuni, che disputò insieme solamente 181 partite totali in 5 stagioni, praticamente solo due stagioni effettive, mentre invece i Thunder ricostruivano passo dopo passo la squadra che avrebbe poi vinto il campionato nel 2025.

Cosa cambia per Raptors e Clippers

I Toronto Raptors avranno così un nuovo leader a guidare un roster giovane tarato finora sull'All Star Scottie Barnes, praticamente un sosia di Leonard, che si è dimostrata nell'ultima stagione una squadra estremamente ostica da affrontare (quinti per rendimento offensivo e noni per quello difensivo). Il 35enne di Riverside arriverà dunque per portare esperienza, punti e difesa ad una franchigia già da postseason e che, sotto la guida di coach Darko Rajaković, avrà tutte le carte in regola per bussare ai piani alti della Eastern Conference e chissà. I Clippers dall'altro lato confermano il trend verso una ricostruzione futuribile del roster; dopo gli scambi invernali che hanno portato James Harden a Cleveland e il centro croato Ivica Zubac ad Indiana, i rossoblù vedranno arrivare, oltre ad Ingram e Dick, un discreto tesoretto di scelte al draft per puntare a giovani promesse nel medio-lungo termine.