San Antonio blinda Wembanyama: accordo quinquennale da record per il francese

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - "Ufficiale. Abbiamo firmato un prolungamento pluriennale con Wemby!". Così i San Antonio Spurs con un post su X, accompagnato da un video della firma , annunciano l' accordo di rinnovo pluriennale con Victor Wembanyama . Il 22enne centro francese, stella dei texani, avrebbe raggiunto un'intesa con gli Spurs per un quinquennale da 252 milioni di dollari, circa 220 milioni di euro , il massimo previsto per un giocatore al primo rinnovo dopo il contratto da rookie .

San Antonio blinda Wembanyama: accordo quinquennale da record con... sconto

L'intesa, secondo quanto riportato da 'Espn', prevede una player-option per la quinta stagione con Wembanyama che avrebbe scelto il massimo del 25% del salary cap, invece del 30% previsto dal supermax, consentendo agli Spurs così di risparmiare circa 50 milioni di dollari fino al 2031. "Sono qui per restare, farò tutto ciò che serve", il messaggio via social del giocatore, il cui rinnovo è il terzo più ricco di sempre per un rookie dopo quelli di Cade Cunningham con i Detroit Pistons e di Evan Mobley con i Cleveland Cavaliers, che arrivarono a 269 milioni di dollari per cinque anni.

Prima scelta assoluta al draft 2023, nella scorsa stagione - chiusa con 25 punti e 11,5 rimbalzi di media - Wembanyama ha trascinato San Antonio alle Finals, perse poi in gara-5 contro i New York Knicks, ed è stato eletto miglior difensore della lega oltre a essere inserito nel primo miglior quintetto della stagione 2025/26.