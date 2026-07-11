"Nba, rissa in un hotel tra Adebayo e Herro: sferrati colpi vicino alla testa"
Compagni di squadra fino a qualche settimana fa a Miami, Bam Adebayo e Tyler Herro sarebbero venuti alle mani venerdì 10 luglio, di mattina, su un campo di allenamento in un hotel di Las Vegas. Lo riporta "Espn". Tutto sarebbe cominciato quando, sugli spalti del "Thomas&Mack Center", dove si stava giocando la partita di Summer League tra Heat e Bucks, Adebayo ha chiesto conto e ragione all'ex compagno di squadra - passato a Milwaukee nella trade che ha portato Antetokounmpo a Miami - di alcuni commenti critici nei suoi confronti pubblicati sui social. La discussione sarebbe presto degenerata e Adebayo avrebbe colpito l'ex compagno vicino alla testa.
"Il motivo della rissa"
Dopo il trasferimento di Herro a Milwaukee, sono trapelati online degli screenshot di un messaggio privato su Instagram con un tifoso in cui Herro sembrava mettere in dubbio le capacità difensive di Adebayo. Adebayo ha firmato un rinnovo contrattuale triennale da 166 milioni di dollari con Miami nel giugno 2024. I presunti commenti di Herro nei messaggi privati mettevano in dubbio che l'impegno di Adebayo, partita dopo partita, fosse all'altezza di un tale stipendio.
No comment
Gli Heat, in un comunicato, hanno dichiarato: "Siamo a conoscenza della situazione e non rilasciamo commenti". Anche i Bucks non hanno rilasciato commenti. Interrogato sull'accaduto durante un'intervista con SiriusXM NBA Radio, l'allenatore dei Bucks, Taylor Jenkins, ha risposto con un "no comment", aggiungendo: "Non conosco tutti i dettagli".