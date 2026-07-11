"Nba, rissa in un hotel tra Adebayo e Herro: sferrati colpi vicino alla testa"

Compagni di squadra fino a qualche settimana fa a Miami, Bam Adebayo e Tyler Herro sarebbero venuti alle mani venerdì 10 luglio, di mattina, su un campo di allenamento in un hotel di Las Vegas. Lo riporta "Espn". Tutto sarebbe cominciato quando, sugli spalti del "Thomas&Mack Center", dove si stava giocando la partita di Summer League tra Heat e Bucks, Adebayo ha chiesto conto e ragione all'ex compagno di squadra - passato a Milwaukee nella trade che ha portato Antetokounmpo a Miami - di alcuni commenti critici nei suoi confronti pubblicati sui social. La discussione sarebbe presto degenerata e Adebayo avrebbe colpito l'ex compagno vicino alla testa.