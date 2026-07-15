Nba, il progetto Europa accelera: incontri durante la finale del Mondiale di calcio

L' Nba sfrutterà la vetrina internazionale della finale della Coppa del Mondo FIFA per compiere un altro passo verso il lancio del nuovo campionato europeo, la cui partenza è confermata per l'autunno del 2027. Dopo la riunione del Consiglio dei Governatori della lega, il Commissioner Adam Silver ha annunciato che nei prossimi giorni, insieme al vice commissioner Mark Tatum , incontrerà diversi gruppi interessati ad acquisire le squadre che prenderanno parte alla nuova competizione. La presenza di molti investitori e rappresentanti internazionali nell'area di New York per la finale del Mondiale ha rappresentato l'occasione ideale per organizzare questi colloqui.

L’Nba in Europa: ci siamo

Silver ha inoltre rivelato che l'interesse raccolto è andato oltre le aspettative. "Abbiamo riscontrato un enorme interesse da parte di diverse città europee, incluse città per le quali non avevamo richiesto candidature", ha spiegato il commissioner, aggiungendo che la lega sta ormai finalizzando le candidature del primo gruppo di città che ospiteranno le future franchigie. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la FIBA e annunciato ufficialmente lo scorso anno, punta a creare una nuova lega professionistica europea sotto il marchio Nba, mettendo fine a una lunga serie di indiscrezioni che si erano susseguite negli ultimi anni. L'obiettivo resta invariato: il debutto del campionato nell'autunno del 2027. E, secondo Silver, il percorso procede senza intoppi: "Le cose stanno andando come speravo", ha concluso il commissioner, confermando che il progetto continua a rispettare la tabella di marcia.