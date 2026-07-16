Lebron James svela il suo futuro? Ecco quando parlerà e dove seguirlo

Potrebbe essere un appuntamento da non perdere per gli amanti del basket e non solo: Lebron James potenzialmente dichiarerà la sua prossima destinazione per quella che sarebbe la 24esima stagione della sua carriera NBA. Il veteranissmo di Akron si trova infatti in queste ore a New York per la giornata inaugurale del Fanatics Fest, evento mondano che coinvolge una pletora di atleti, celebrità e leggende dello sport tra i quali Tyrese Haliburton , stella degli Indiana Pacers e direttore di un gettonato podcast cestistico. Possibile annuncio in grande stile per il numero 23, non nuovo a queste modalità di comunicazione, vedere quello fatto in occasione del suo trasferimento da Cleveland a Miami nel luglio 2010.

Il punto della situazione e quella strana frase di Steve Kerr..

James sarà dunque ospite del podcast Mind the Game di Halliburton, fin qui niente di eclatante se non fosse per l'attesa messianica che ha preceduto la prima apparizione ufficiale di LeBron da maggio dopo l'eliminazione al secondo turno dei playoff NBA con gli ormai ex Lakers. A giugno aveva poi informato la dirigenza gialloviola della volontà sì di proseguire la carriera, ma con un'altra casacca addosso. Da lì si è aperto un fiume di speculazioni sul futuro del quattro volte MVP, tra le ipotesi più gettonate per un' ultima corsa al titolo con una contender rientravano Miami, Philadelphia, Cleveland, Minnesota e una riunione di leggende ai Golden State Warriors con Stephen Curry. Proprio quest'ultima sembrerebbe ad oggi l'ipotesi più acclarata, rinforzata anche da un video spuntato di recente sui social con Steve Kerr, storico allenatore della franchigia di San Francisco, che interrogato da un fan su un ipotetico approdo del Re nella Baia ha risposto, sorridendo, con un sonorissimo: "We got him", vale a dire è nostro. Difficile comprendere se fosse serietà o ironia data la grande attenzione sul tema, ciò che è assolutamente certo è che la decisione verrà presa nei prossimi giorni.