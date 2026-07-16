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Lebron James ancora non svela il suo futuro: "Sarà divertente"

L'ormai ex stella dei Lakers tiene in sospeso i suoi fans: in lizza Cleveland, Miami, Philadelphia e Golden State
2 min
TagsNbaLeBron JamesLakers

Continua ad infittirsi il mistero sulla futura destinazione di LeBron James, che dopo aver annunciato il clamoroso addio ai Los Angeles Lakers, otto stagioni e un titolo NBA, non ha ancora chiarito quale sarà la sua prossima destinazione.

"Ovunque finirò, sarà divertente"

Intercettato a New York, dove si era recato per registrare un episodio del podcast "Mind the Game" con Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers, LeBron James ha continuato a non svelare nulla sul suo futuro. A 41 anni, il Prescelto è free agent e no ha affatto intenzione di chiudere la sua carriera, anche se almeno a sentire lui, non ha ancora idea di dove proseguirà: "Sarà divertente ovunque finirò".

 

Tante pretendenti per LeBron

Secondo quanto rivelato da Espn, sono diverse le franchigie interessate a regalarsi la 24ª stagione in Nba di Lebron James. Su tutte ci sarrebbero i Cleveland Cavaliers, seguite dai Miami Heat, Philadelphia 76ers e Golden State Warriors.

 

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