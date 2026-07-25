L'attacco di Trump a LeBron James: "Forse è razzista, il migliore è Michael Jordan"

Michael Jordan meglio di LeBron James, parola di Donald Trump. Il presidente americano non ha dubbi, ma la scelta non è sul valore tecnico dei due campioni Nba: "LeBron? Non so, forse è razzista o forse non gli piace Trump. Non saprei, ma a me piacciono solo le persone a cui piaccio, quindi direi Michael Jordan senza esitazione. Michael è un mio amico. Gioco a golf con lui. È una brava persona", ha spiegato Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca rispondendo a una domanda di un giornalista di Fox News che, dopo aver ricordato il trasferimento di James ai Philadelphia 76ers, ha chiesto al presidente statunitense chi fosse il più grande di tutti i tempi. Probabilmente sulla risposta avrà inciso anche il sostegno che "King James" diede agli avversari politici di Trump nelle ultime tre elezioni presidenziali, e che il numero uno americano non ha perdonato.