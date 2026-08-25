All'asta la canotta di Michael Jordan delle Finals del 1998: il proprietario chiede una cifra folle
Potrebbe battere ogni precedente record la cifra derivante dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls indossata da Michael Jordan nella Gara 3 delle NBA Finals del 1998 quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. Un valore incommensurabile quello di qualsiasi canotta indossata da uno dei personaggi più iconici dello sport, valore aumentato dalla nototrietà data dalla serie Netflix 'The Last Dance', che ha accresciuto di riflesso anche il valore degli articoli da collezione.
Il proprietario spara alto: "Voglio almeno..."
Il valore della maglietta è stimato tra i 10 e 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Gough, ha dichiarato senza mezze misure di voler ottenere ben cento milioni di dollari. Rough non ha mai rivelato le cifre per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Joopiter, la casa d'aste digitale e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Offerte dunque aperte dal 15 al 29 settembre, data in cui si scoprirà se questo articolo supererà la cifra di 9,5 milioni di euro relativa alla vendita della canotta indossata da Jordan nella decisiva Gara 7 delle stesse finali. La Gara 3 delle Finals del 1998 passò alla storia per la larghissima vittoria dei Bulls sugli Utah Jazz (96- 54), nella quale Jordan segnò 'solo' 24 punti, tutt'ora il record per il successo più ampio nella storia delle finali NBA.
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