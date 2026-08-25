All'asta la canotta di Michael Jordan delle Finals del 1998: il proprietario chiede una cifra folle

Il proprietario spara alto: "Voglio almeno..."

Il valore della maglietta è stimato tra i 10 e 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Gough, ha dichiarato senza mezze misure di voler ottenere ben cento milioni di dollari. Rough non ha mai rivelato le cifre per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Joopiter, la casa d'aste digitale e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Offerte dunque aperte dal 15 al 29 settembre, data in cui si scoprirà se questo articolo supererà la cifra di 9,5 milioni di euro relativa alla vendita della canotta indossata da Jordan nella decisiva Gara 7 delle stesse finali. La Gara 3 delle Finals del 1998 passò alla storia per la larghissima vittoria dei Bulls sugli Utah Jazz (96- 54), nella quale Jordan segnò 'solo' 24 punti, tutt'ora il record per il successo più ampio nella storia delle finali NBA.