Nba, Curry giura fedeltà ai Warriors: "Nessun dubbio sul mio futuro"

Stephen Curry giura amore eterno ai Warriors . Il 38enne, che si appresta a disputare la sua 18esima stagione con i Golden State, guarda al presente e al futuro, confermando l'intento di chiudere la sua carriera con il club che lo ha lanciato e con il quale è cresciuto: e che, secondo quanto ribadito dai media statunitensi, è pronto a ricoprirlo d'oro, con un rinnovo biennale per una cifra di circa 135 milioni di dollari.

Curry giura amore ai Warriors

"Non c'è alcun dubbio che io voglia rimanere ai Golden State per il resto della mia carriera. Sono piuttosto certo che ciò succederà", ha ribadito Stephen Curry. "Il contratto arriverà al momento giusto, non ci saranno distrazioni nella preparazione della nuova stagione", ha detto il cestista statunitense, pronto a firmare il nuovo contratto.

I numeri di Curry con i Warriors

Stephen Curry è il miglior realizzatore di sempre dei Warriors e il leader della franchigia anche per assist, palle recuperate, triple, partite e minuti giocati. Nella stagione 2025-26 ha raggiunto 26.528 punti in carriera, entrando nella top 20 dei migliori marcatori nella storia NBA. Con i Warriors ha fin quì collezionato 1069 partite, con una media di 24,8 punti a partita, 6,3 assist e 4,7 rimbalzi.