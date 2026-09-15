Furia Gallinari contro Kawhi Leonard: "Mi ha messo nei guai, deve pagare 50 milioni"

Danilo Gallinari non le manda a dire contro Kawhi Leonard , il cestista statunintense sanzionato dalla Nba per aver aggirato il salary cap quando era nei Los Angeles Clippers, ricevendo un totale di 50 milioni di dollari extra (equivalenti a 43 milioni di euro) in sponsorizzazioni fittizie . Il 35enne Leonard, nel frattempo passato ai Toronto Raptors dopo 7 stagioni in California, è stato punito con una multa di appena 700mila dollari mentre i Clippers hanno dovuto pagare 30 milioni di dollari (26 milioni di euro) come sanzione. "Quei cavolo di 50 milioni, di cui ne dovrà pagare solo 700mila, secondo me li deve pagare tutti" ha detto Gallinari, che si è ritirato nel 2025, nel suo podcast ' A cresta alta '.

Gallinari: "Leonard ha cambiato la mia carriera"

Gallinari, che ha militato in Nba per 16 stagioni tra il 2008 e il 2024, non dimentica lo scambio del 2019 che lo ha portato, insieme con Shai Gilgeous-Alexander, agli Oklahoma City Thunder per permettere a Leonard di giocare insieme a Paul George nei Clippers. Lo stesso Kawhi Leonard aveva chiesto questo scambio come condizione per firmare con la franchigia di Los Angeles. L'ex campione italiano è una furia: "Ha cambiato la traiettoria della mia carriera, mi ha messo nei casini mandandomi via da Los Angeles, perciò merita di pagarli tutti e 50. Per prima cosa non dovrebbe darli a me, ma darli in beneficienza. Però deve assolutamente pagarli, visto che alla fine quelli che hanno pagato siamo stati io e Shai (Gilgeous-Alexandern.d.r.)".

Gallinari: "Deve pagare 50 milioni, non 700 mila dollari"

Gallinari poi aggiunge: "La verità è che abbiamo preso direzioni bellissime perché con gli Oklahoma City è stato un anno stupendo. Ma il mio percorso in Nba non è dipeso da un general manager o da un proprietario, come era stato con i Knicks, ma da un giocatore che ha deciso che la squadra non andava bene e che voleva altro. E grazie a queste sue parole poi sono successe una serie di cose che, come vedete, non sono state molto regolari. Quindi sì, quello che vi dico è che deve pagarli tutti i 50 milioni, non solo 700mila".