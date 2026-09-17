Ettore Messina torna in Nba: ufficiale la firma con gli Atlanta Hawks

L’ex allenatore dell’Olimpia Milano ricoprirà il ruolo di coaching consultant e veteran executive, consolidando così la sua esperienza negli Stati Uniti 
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2 min

Pubblicato il 17.09.2026, 13:29

ettore messinaNba

Gli Atlanta Hawks hanno ufficializzato l’inserimento di Ettore Messina nello staff di Quin Snyder. L’ex coach dell’Olimpia Milano, che in 7 anni ha scritto pagine di storia in Italia e non solo, ricoprirà il ruolo di coaching consultant e veteran executive, consolidando così la sua presenza nella lega americana di basket. Il tecnico italiano torna, quindi, a collaborare con Snyder, con cui aveva già condiviso l’esperienza al Cska Mosca nella stagione 2012-13.

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Ettore Messina di nuovo in Nba 

Si tratta di un nuovo approdo negli Stati Uniti per Ettore Messina dopo le parentesi precedenti: consulente dei Los Angeles Lakers nel 2011-12 ma anche e soprattutto assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs dal 2014 al 2019. Completano il nuovo staff degli Hawks anche Jason Love, nel ruolo di assistant coach, e Sergi Oliva, che assume l’incarico di basketball strategy and development advisor.

 

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