Ettore Messina torna in Nba: ufficiale la firma con gli Atlanta Hawks

Gli Atlanta Hawks hanno ufficializzato l’inserimento di Ettore Messina nello staff di Quin Snyder. L’ex coach dell’Olimpia Milano, che in 7 anni ha scritto pagine di storia in Italia e non solo, ricoprirà il ruolo di coaching consultant e veteran executive, consolidando così la sua presenza nella lega americana di basket. Il tecnico italiano torna, quindi, a collaborare con Snyder, con cui aveva già condiviso l’esperienza al Cska Mosca nella stagione 2012-13.