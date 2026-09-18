Lutto in Nba: addio all'ex New York Sweetney, aveva 43 anni

NEW YORK (STATI UNITI) - Il mondo del basket Nba piange la scomparsa di Mike Sweetney , stella di Georgetown, selezionato dai New York Knicks con la nona scelta assoluta nel Draft del 2003 . Aveva 43 anni. La notizia della morte è stata annunciata dalla moglie, India , in un post su Facebook. "Con il cuore colmo di dolore, annunciamo con profondo lutto la scomparsa del nostro amato Michael", ha scritto India. "I suoi figli erano la luce dei suoi occhi e lui si impegnava ogni giorno per dare loro la vita migliore possibile. È stato il mio migliore amico per 30 anni e mio marito per quasi 20. Non so cosa faremo, né io né noi, senza di lui". Non è stata resa nota la causa del decesso .

La carriera di Sweetney: dall'Nba al resto del mondo

Sweetney, che ha lottato con problemi di peso per tutta la sua carriera Nba, ha indossato per due stagioni la maglia dei Knicks e ha mostrato miglioramenti nel secondo anno, con una media di 8,4 punti e 5,4 rimbalzi a partita. Durante la pausa estiva del 2005, fu ceduto ai Bulls nello scambio che portò Eddy Curry e Antonio Davis a New York. Dopo due stagioni a Chicago, 'Mike' ha continuato la sua carriera cestistica all'estero. Originario di Washington, ha giocato in Cina, a Porto Rico e in Sud America prima di ritirarsi nel 2017. India ha recentemente avviato una raccolta fondi su GoFundMe con un obiettivo di raccogliere 10.000 dollari. "Era il miglior figlio, fratello, membro della famiglia, amico, padre e marito che chiuque potesse desiderare", ha scritto India. "Apprezziamo ogni chiamata e messaggio di affetto e sostegno. Vi chiediamo solo di darci un po' di tempo prima di contattarci, perché è stato davvero travolgente. Grazie e che Dio vi benedica".