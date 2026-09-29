Clamoroso LeBron James: "Philadelphia? Sarei andato ai New York Knicks, ma..."

FILADELFIA (STATI UNITI) - La banalità non è mai stata un suo tratto distintivo . Anzi. LeBron James sorprende tutti, tifosi e addetti ai lavori, ancora una volta. Nella prima conferenza stampa da giocatore dei Philadelphia 76ers , il 'Prescelto' si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni che hanno fatto rumore , diventando virali in tutto il mondo . "Mi volevano almeno cinque squadre questa estate, ma questa (i Sixers, ndr) mi è sembrata la soluzione migliore", sottolinea il classe 1984. "Ho scelto Filadelfia per il mio amico Tyrese Maxey, che ha avuto un ruolo fondamentale. Ora sono molto contento di far parte di questo gruppo".

Clamoroso LeBron James: "Avrei potuto finire la mia carriera a New York"

"Apprezzo da sempre la tifoseria di Filadelfia, una città che conosce molto bene lo sport: questa squadra mi piace ma so bene che c'e' tantissimo lavoro da fare", ha aggiunto l'ex Lakers che, poco dopo, si è 'sbottonato' lasciando di sasso tutti i presenti con una clamorosa rivelazione sul suo futuro: "Avrei potuto finire la mia carriera ai New York Knicks, ma dopo che hanno battuto San Antonio e hanno vinto il titolo Nba mi sono detto 'non posso farlo', i media non me lo avrebbero fatto passare. Dove vivrò ora? Sia a New York che a Filadelfia", ha chiosato il fuoriclasse di Akron.