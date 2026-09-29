Clamoroso LeBron James: "Philadelphia? Sarei andato ai New York Knicks, ma..."

L'incredibile rivelazione del 'Prescelto' che si appresta a iniziare la stagione 2026/27 di Nba con la canotta dei Sixers: le sue parole fanno il giro del mondo
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 29.09.2026, 12:16

LeBron JamesPhiladelphia 76ersNba

FILADELFIA (STATI UNITI) - La banalità non è mai stata un suo tratto distintivo. Anzi. LeBron James sorprende tutti, tifosi e addetti ai lavori, ancora una volta. Nella prima conferenza stampa da giocatore dei Philadelphia 76ers, il 'Prescelto' si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni che hanno fatto rumore, diventando virali in tutto il mondo. "Mi volevano almeno cinque squadre questa estate, ma questa (i Sixers, ndr) mi è sembrata la soluzione migliore", sottolinea il classe 1984. "Ho scelto Filadelfia per il mio amico Tyrese Maxey, che ha avuto un ruolo fondamentale. Ora sono molto contento di far parte di questo gruppo".

NBA 2025-26, la top 10 dei giocatori di basket nati dopo l'esordio di Lebron James
Guarda la gallery

Clamoroso LeBron James: "Avrei potuto finire la mia carriera a New York"

"Apprezzo da sempre la tifoseria di Filadelfia, una città che conosce molto bene lo sport: questa squadra mi piace ma so bene che c'e' tantissimo lavoro da fare", ha aggiunto l'ex Lakers che, poco dopo, si è 'sbottonato' lasciando di sasso tutti i presenti con una clamorosa rivelazione sul suo futuro: "Avrei potuto finire la mia carriera ai New York Knicks, ma dopo che hanno battuto San Antonio e hanno vinto il titolo Nba mi sono detto 'non posso farlo', i media non me lo avrebbero fatto passare. Dove vivrò ora? Sia a New York che a Filadelfia", ha chiosato il fuoriclasse di Akron.

Tutte le news
NBA

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS