La nota congiunta di Nba e Fiba: "La partnership con Eurolega sarebbe un vantaggio per tutti"

CERNOBBIO - "Una partnership tra Eurolega, Fiba e Nba volta a unificare l'ecosistema del basket europeo consentirebbe di sviluppare l'enorme potenziale di questo sport in tutta Europa a vantaggio delle società, dei giocatori e, soprattutto, dei tifosi". Così nella nota congiunta diramata da Nba e Fiba in merito alla creazione di una nuova lega professionista maschile nel Vecchio Continente. Martedì 6 ottobre i proprietari di Eurolega, riuniti a Cernobbio (Como), hanno rifiutato l'offerta di Nba per l'acquisizione del torneo, confermando però la volontà di continuare a dialogare per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte nel progetto.