LeBron James debutta con Philadelphia: 10 punti e 5 assist, ma vincono i Nets

Comincia con una sconfitta, ma anche con diversi segnali incoraggianti, la nuova avventura di LeBron James con i Philadelphia 76ers . Il fuoriclasse di Akron, pronto ad affrontare la sua 24ª stagione in NBA, ha fatto il suo esordio in pre-season nella sfida contro i Brooklyn Nets, terminata 114-108 in favore degli avversari. Un risultato che conta relativamente, soprattutto alla luce delle indicazioni arrivate dal parquet. LeBron ha chiuso la sua prima apparizione con 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist in appena 18 minuti, facendo registrare anche un plus-minus di +10. Curioso il dato relativo al tiro: un solo tentativo dal campo, trasformato, e un impeccabile 8/8 dalla lunetta.

LeBron subito protagonista, bene anche Jaylen Brown

Più che i punti, a impressionare è stata la capacità di James di entrare immediatamente nei meccanismi offensivi della nuova squadra. Tutti e cinque gli assist sono arrivati nel primo quarto, con il 42enne che ha privilegiato la costruzione del gioco e il coinvolgimento dei compagni. Indicazioni positive anche da Jaylen Brown, all'esordio con la maglia dei Sixers e autore di 18 punti. Un'altra prestazione che lascia ben sperare Philadelphia in vista dell'inizio della stagione. La partita si è poi decisa negli ultimi minuti, quando entrambe le formazioni hanno lasciato spazio alle riserve. Brooklyn ne ha approfittato per conquistare il successo per 114-108, ma per i Sixers il risultato passa in secondo piano. L'attenzione è tutta rivolta all'inserimento di LeBron James, che alla sua prima uscita ha già mostrato di poter diventare il punto di riferimento della squadra.