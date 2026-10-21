Esordio show di LeBron James con i Sixers in Nba: ko i Knicks campioni in carica

Inizia con un ko la stagione dei New York Knicks, detentori del titolo Nba. Sono stati sconfitti al Madison Square Garden dai Philadelphia 76ers. Il punteggio finale è stato 106-100. Per i Sixers in evidenzia Tyrese Maxey con 28 punti, Jaylen Brown (19) e il neo-acquisto Lebron James (14). Tra i Knicks i migliori realizzatori sono stati Jalen Brunson (21) e Karl-Anthony Towns (19). Philadelphia si è goduto l'esordio di LeBron James: 14 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, è stato questo il bottino della prima partita ufficiale di LeBron con la maglia dei Sixers, che ha regalato anche un paio di giocate spettacolari che hanno incantato il Madison Square Garden.