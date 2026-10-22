Minnesota sorprende Miami: Edwards scatenato. Buona la prima per i Lakers

Si apre con una sconfitta la stagione 2026/27 dei Miami Heat di Simone Fontecchio che, alla prima ufficiale, cadono in casa contro i Minnesota Timberwolves per 131-106 . Nella serata dell'esordio di Giannis Antetokounmpo (35 punti) in Florida, la scena se la prende Anthony Edwards . Con i suoi 45 punti (più 10 rimbalzi), dopo i 41 siglati all'esordio stagionale di un anno fa, la guardia classe 2001 diventa così il terzo giocatore di sempre ad aver messo a referto almeno 40 punti in un match d'apertura per più di una volta; prima di lui, ci erano riusciti soltanto Wilt Chamberlain (quattro volte) e Michael Jordan (tre) . Per Fontecchio , poco più di tre minuti di impiego con zero punti realizzati.

Nba, esordio ok per i Lakers: Doncic show, battuti i Golden State Warriors. Vincono i Rockets

Parte bene anche la regular season dei Los Angeles Lakers di Luka Doncic (28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist giocando i primi tre quarti di gara), che superano i Golden State Warriors per 127-105. Protagonista assoluto, nel suo esordio con il nuovo club dopo un lungo stop, è Walker Kessler, autore di 26 punti con un 12/12 dal campo, più nove rimbalzi. Si chiude con 23 punti, invece, la serata di Steph Curry. C'è la firma di Kevin Durant e Jabari Smith Jr nella vittoria degli Houston Rockets per 128-110 sui Dallas Mavericks. I due mettono a segno 30 punti a testa, permettendo un largo successo alla franchigia texana, che arriva all'intervallo lungo con un parziale di +32, gestendo il vantaggio nella seconda metà di gara. Kyrie Irving sigla 15 punti per Dallas nel suo ritorno in campo dopo la rottura del legamento crociato avvenuta a marzo 2025, a cui ha fatto seguito uno stop di quasi 600 giorni.

Nba, gli altri match

Negli altri match della notte oltreoceano spicca la vittoria da urlo dei Portland Trail Blazers, che superano per 124-83 i Phoenix Suns e riabbracciano Damian Lillard, autore di 25 punti all'esordio della sua seconda avventura con la franchigia dell'Oregon, dopo un anno di stop per infortunio. Bene anche Ja Morant con 14 punti e otto assist, mentre servono a poco i 23 punti di Devin Booker in casa Phoenix. Vincono nettamente anche i Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings, battuti 121-96 con 30 punti di Darius Garland. Successi anche per Washington (128-116 a Milwaukee), Atlanta (132-125 a Orlando), Charlotte (110-103 a Brooklyn), Toronto (135-92 a Chicago), Indiana (123-120 a New Orleans) e Memphis (123-103 a Utah).