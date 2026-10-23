LeBron James debutta in casa con Philadelphia: rimonta da 29 punti e vittoria contro Cleveland

Una prima casalinga da ricordare per LeBron James con la maglia dei Philadelphia 76ers. Il fuoriclasse americano festeggia davanti al nuovo pubblico una vittoria spettacolare contro i Cleveland Cavaliers, battuti 114-106 al termine di una rimonta da 29 punti. Per i Sixers è il secondo successo in altrettante partite in questo avvio di stagione NBA. LeBron contribuisce alla rimonta con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, ai quali aggiunge anche 5 assist. Una prestazione importante per James, protagonista di una nuova avventura della sua straordinaria carriera e subito decisivo nel successo della formazione di Philadelphia. A prendersi la scena sul piano realizzativo è Tyrese Maxey, miglior marcatore dei Sixers con 32 punti. Ottima anche la prova di Joel Embiid, autore di 24 punti, mentre l'altro grande acquisto estivo, Jaylen Brown, chiude con 21 punti e 8 rimbalzi. Ai Cavaliers non bastano i 32 punti e 10 rimbalzi di Donovan Mitchell per evitare la sconfitta.