Nba, Doncic non basta ai Lakers. Primo successo per i Knicks

Prima sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers, battuti davanti ai propri tifosi da Portland. Nonostante un super Luka Doncic (41 punti, 5 rimbalzi e 9 assist), i gialloviola vengono battuti 136-129 dai Blazers, trascinati dai 23 punti di Deni Avdija e Ja Morant, dai 22 di Holiday e dai 21 di Lillard.