Nba, Doncic non basta ai Lakers. Primo successo per i Knicks
Prima sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers, battuti davanti ai propri tifosi da Portland. Nonostante un super Luka Doncic (41 punti, 5 rimbalzi e 9 assist), i gialloviola vengono battuti 136-129 dai Blazers, trascinati dai 23 punti di Deni Avdija e Ja Morant, dai 22 di Holiday e dai 21 di Lillard.
I Knicks muovono la classifica
Importante successo per i New York Knicks: dopo tre ko consecutivi i campioni in carica battono Detroit 111-97, grazie ad un super Karl-Anthony Towns, che chiude la sfida con 27 punti e 20 rimbalzi. Vittoria sofferta per i Celtics, che hanno bisogno di un tempo supplementare per battere Brooklyn: decisivi i 40 punti di Jason Tatum, che segna il canestro decisivo. Ottima anche la prova di Paul George, che contribuisce con 20 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.
Wembanyama trascina San Antonio
San Antonio sconfigge Sacramento con un netto 130-103: da segnalare la prestazione di Victor Wembanyama, che chiude con 29 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate, mentre sponda Kings Domantas Sabonis sfiora la tripla doppia con 20 punti, 14 rimbalzi e 8 assist.
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