Nba, Memphis inarrestabile: batte Portland ed ottiene la quinta vittoria consecutiva

La marcia di Memphis non si ferma. I Grizzlies battono in trasferta Portland 124-103 e si aggiudicano la sfida tra le imbattute del campionato. Decisivo lo sprint del secondo tempo, chiuso 66-45. Sugli scudi Cameron Boozer, protagonista di una tripla doppia, con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

New Orleans spezza il digiuno

Primo successo per New Orleans, che batte Sacramento (alla quinta sconfitta consecutiva) 132-120, grazie ai 22 punti (con 8 rimbalzi e 13 assist) di Jeremiah Fears. Positiva anche la prova di Zion Williamson, che chiude la sfida con 22 punti. Per i Kings non bastano i 34 punti e 14 assist del rookie Darius Acuff Jr.

Atlanta torna a vincere

Dopo tre ko consecutivi Atlanta batte Cleveland e torna al successo. La sfida (chiusa 114-111) è decisa dai 29 punti di Onyeka Okongwu e dai 25 di Nickeil Alexander-Walker, che segna i due tiri liberi decisivi a 1 secondo dalla sirena. Agli ospiti non bastano i 24 punti di James Harden e i 22 di stesso Mitchell.