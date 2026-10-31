LeBron James trascina Philadelphia contro i Knicks. Curry firma la rimonta Warriors, show di Antetokounmpo

LeBron James si prende la scena nella notte NBA e trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i New York Knicks. Il successo per 98-93 porta soprattutto la firma del fuoriclasse americano, decisivo nei momenti più delicati della partita con una prestazione da 20 punti, nove rimbalzi e otto assist, a un passo dalla tripla doppia. Philadelphia sembrava avere la partita sotto controllo, ma nell'ultimo quarto i Knicks sono riusciti a cancellare uno svantaggio di 11 punti, rimettendo tutto in discussione. Proprio nel momento di maggiore difficoltà è salito in cattedra LeBron, autore dei canestri che hanno restituito fiducia e slancio ai Sixers, permettendo ai padroni di casa di conquistare una vittoria preziosa.