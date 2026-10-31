LeBron James trascina Philadelphia contro i Knicks. Curry firma la rimonta Warriors, show di Antetokounmpo
LeBron James si prende la scena nella notte NBA e trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i New York Knicks. Il successo per 98-93 porta soprattutto la firma del fuoriclasse americano, decisivo nei momenti più delicati della partita con una prestazione da 20 punti, nove rimbalzi e otto assist, a un passo dalla tripla doppia. Philadelphia sembrava avere la partita sotto controllo, ma nell'ultimo quarto i Knicks sono riusciti a cancellare uno svantaggio di 11 punti, rimettendo tutto in discussione. Proprio nel momento di maggiore difficoltà è salito in cattedra LeBron, autore dei canestri che hanno restituito fiducia e slancio ai Sixers, permettendo ai padroni di casa di conquistare una vittoria preziosa.
Curry rimonta i Lakers: tripla doppia di Antetokounmpo con Miami
Nelle altre partite della notte spicca la clamorosa rimonta dei Golden State Warriors, capaci di recuperare 25 punti di svantaggio e battere i Los Angeles Lakers per 112-95. Protagonista Stephen Curry con 31 punti, sei assist e quattro rimbalzi, mentre ai Lakers non bastano i 37 punti di Luka Doncic. Festa anche per i Miami Heat, vittoriosi 145-125 contro Indiana grazie alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (31 punti, 18 rimbalzi e 10 assist), con Simone Fontecchio autore di tre punti. Successi anche per Boston contro Chicago (125-111), Washington su Charlotte (95-79), Detroit contro Brooklyn (110-94), Orlando a Toronto (121-114) e Denver sul campo di Phoenix (127-120). Completano il quadro le vittorie di Dallas contro Houston (116-111) e Minnesota sui Clippers (127-101).
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