Ita Airways lancia una partnership con gli Houston Rockets

Gli Houston Rockets e ITA Airways hanno annunciato oggi una nuova partnership internazionale , che vede ITA Airways, compagnia aerea italiana di riferimento e membro del Gruppo Lufthansa, Official Partner della storica franchigia della Nba.

Le ragioni dell'accordo tra ITA Airways e Houston

In una nota ufficiale, la compagnia aerea italiana annuncia: "L'accordo con la squadra due volte campione NBA rafforzerà la visibilità del brand ITA Airways negli Stati Uniti grazie ad un posizionamento strategico del marchio durante le partite casalinghe degli Houston Rockets. ITA Airways è nota per l'attenzione che dedica a ogni passeggero e il nostro impegno comune nel migliorare l'esperienza dei tifosi rende questa collaborazione una scelta naturale".

Gretchen Sheirr, President of Business Operations degli Houston Rockets e delle Houston Comets ha poi aggiunto: "Con la crescita del basket a livello globale, questa partnership ci offre una grande opportunità per entrare in contatto con i nostri tifosi in Italia e unire le persone attraverso la passione condivisa per questo sport".

Joerg Eberhart, Amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, ha invece dichiarato: "L'Italia ama il basket e l'NBA, e siamo quindi orgogliosi di annunciare questa nuova partnership internazionale con gli Houston Rockets. Si tratta di un'importante opportunità per rafforzare la presenza di ITA Airways negli Stati Uniti e a Houston, avvicinando sempre più viaggiatori e tifosi all'Italia. Puntiamo a creare nuove occasioni di incontro tra persone, culture e destinazioni, valorizzando al contempo la nostra Compagnia, l'Italia e le sue innumerevoli bellezze. La partnership con i Rockets rappresenta un'opportunità unica per entrare in contatto con un pubblico ampio e diversificato e sostenere i nostri obiettivi di crescita e sviluppo commerciale in tutto il Nord America".