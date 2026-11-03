Nba, super Doncic trascina i Lakers: Memphis cade in casa con New Orleans
Prima battuta d'arresto per Memphis. Anche l'ultima squadra Nba imbattuta, è stata costretta a cedere, nel corso della notte extralarge, che ha visto tutte e trenta le formazioni scendere in campo. I Grizzlies interrompono la serie di sei vittorie consecutive, sconfitti in casa da New Orleans 135-134 dopo un tempo supplementare. I Pelicans si impongono sfruttando i 25 punti di Williamson (che mette a referto anche 11 rimbalzi) e Matkovic. A decidere la sfida sono due tiri liberi di Jeremiah Fears a 7″3 dalla fine dell’overtime, mentre Ty Jerome, protagonista con 40 punti, sbaglia il tiro della vittoria.
Super Doncic trascina i Lakers
Vittoria convincente per i Lakers, che trascinati da un ottimo Luka Doncic (autore di 42 punti, 13 assist e 7 rimbalzi), battono 138-117 Miami. Oklahoma City batte 117-112 i Cavaliers grazie ad una prestazione super di Shai Gilgeous-Alexander: il canadese firma il massimo stagionale di 43 punti e la tripla del sorpasso a 33 secondi. Vittorie per Houston (con Boston)m Golden State (che recupera sedici lunghezze di svantaggio e supera Phoenix per 116-113, grazie ai 34 punti di Stephen Curry) e Protland, che si impone a Denver 118-110.
San Antonio vola: quinta vittoria
Quinto successo consecutivo per San Antonio che batte Utah 119-97, mentre New York si impone nel derby con Brooklyn per 103-90. Detroit travolge Charlotte per 124-91(33 punti per Cade Cunningham), mentre Washington passa a Orlando per 103-94. Successi anche per Sacramento(prima vittoria stagionale), Minnesota, Atlanta e Toronto.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS