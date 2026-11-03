Nba, super Doncic trascina i Lakers: Memphis cade in casa con New Orleans

Prima battuta d'arresto per Memphis. Anche l'ultima squadra Nba imbattuta, è stata costretta a cedere, nel corso della notte extralarge, che ha visto tutte e trenta le formazioni scendere in campo. I Grizzlies interrompono la serie di sei vittorie consecutive, sconfitti in casa da New Orleans 135-134 dopo un tempo supplementare. I Pelicans si impongono sfruttando i 25 punti di Williamson (che mette a referto anche 11 rimbalzi) e Matkovic. A decidere la sfida sono due tiri liberi di Jeremiah Fears a 7″3 dalla fine dell’overtime, mentre Ty Jerome, protagonista con 40 punti, sbaglia il tiro della vittoria.