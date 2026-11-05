Nba, un Wembanyama da sogno trascina San Antonio: vincono anche Lakers e Thunder

Un Wembanyama da urlo permette a San Antonio di imporsi nel derby con Dallas. Il talento francese è decisivo (mettendo a segno il tiro libero che chiude la sfida) nel 112-111 per gli Spurs. Chiude il derby texano con 52 punti, 24 rimbalzi e 8 stoppate . Ai Mavericks non sono sufficienti i 29 punti di Kyrie Irving. Luka Doncic trascina i Lakers al successo: i suoi 40 punti sono decisivi nella vittoria 116-103 sul campo di Sacramento.

Fontecchio non lascia il segno

Con i suoi 42 punti Shai Gilgeous-Alexander è decisivo nel successo di Oklahoma su Cleaveland. Vittoria esterna per Miami sul campo dei Clippers: la sfida si è chiusa 117-116 dopo un tempo supplementare, grazie ad una tripla sulla sirena segnata da Klay Thompson. Per Simone Fontecchio appena 5 minuti in campo senza lasciare il segno, con un paio di tentativi dall’arco che non sono andati a buon fine.

Ottava vittoria per Philadelphia

Philadelphia passa a Detroit per 112-106 e sale a otto vittorie in nove incontri. Vincono anche Atlanta (che espugna Washington per 120-105 con 26 punti di Nickeil Alexander-Walker), Boston che supera Milwaukee per 109-102 grazie ai 25 di Paul George, Brooklyn, che batte Charlotte per 114-104 e New York, che travolge Chicago per 135-105, grazie ai 35 punti di Jalen Brunson. Torna a vincere Denver (contro Toronto), mentre Indiana vince a Memphis per 107-103. Minnesota passa a Houston per 117-107 e Portland conquista Phoenix per 132-119. New Orleans vince 120-113 contro Utah dopo un supplementare.