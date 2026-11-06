Curry e Lendeborg trascinano Golden State alla sesta vittoria di fila in Nba, risorge Phoenix

La stella e il rookie degli Warriors in luce contro Miami (120-100), i Suns piegano Orlando (117-104) e ripartono dopo quattro ko consecutivi: i dettagli
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2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 10:17

NbaBasketCurryLendeborgGolden State Warriors

ROMA - Successi di Golden State e Phoenix, rispettivamente contro Miami (120-100) e contro Orlando (117-104), nelle due partite di Nba andate in scena nella notte italiana.

Curry e Lenderborg show: Golden State vince ancora

A trascinare gli Warriors sono stati la stella Steph Curry (top-scorer del match con 29 punti) e il rookie Yaxel Lendeborg (17 punti, 8 rimbalzi e 6 assist), in un match che ha visto Golden State salire di livello nel secondo tempo e centrare così la sesta vittoria consecutiva (riprende quota nella classifica della Western Conference). Spariti dal campo dopo l'intervallo lungo invece i Miami Heat, ai quali non sono bastate le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo (20 punti e 14 rimbalzi) e Bam Adebayo (18 punti e 10 rimbalzi).

 

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Phoenix risorge contro Orlando, brilla Booker

Nell'altra gara giocata nella notte italiana vittoria netta per i Phoenix Suns (117-104), che contro Orlando ha controllato fin dai primi possessi. Guidati da un ottimo Devin Booker (miglior marcatore del match con 30 punti e autore anche di 8 assist), i Suns hanno così interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Tra i Magic in luce invece Carter (27 punti e 13 rimbalzi).

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