Luka Doncic, un tiro da tre senza senso: e in prima fila lascia senza parole una stella della musica

Luka Doncic ha regalato l'ennesima magia della sua carriera NBA , trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria contro i Portland Trail Blazers per 124-118 . Una prestazione da autentico fuoriclasse, impreziosita da una tripla impossibile scagliata dalla propria metà campo, proprio sulla sirena dell'intervallo. Un gesto tecnico che ha fatto esplodere il pubblico e conquistato persino uno spettatore d'eccezione: Bruce Springsteen. The Boss era seduto in prima fila ed è stato immortalato dalle telecamere mentre sorrideva incredulo davanti allo spettacolo dello sloveno.

Luka Doncic, la tripla impossibile che fa impazzire Bruce Springsteen

Mancano pochissimi secondi alla fine del secondo quarto. I Lakers sono sotto nel punteggio e Luka Doncic ha il pallone tra le mani, ancora nella propria metà campo. Non c'è tempo per costruire un'azione o avvicinarsi al canestro. Ma allo sloveno basta un istante per inventarsi qualcosa di straordinario. Doncic lascia partire un tiro da distanza siderale, ben oltre la linea dei tre punti. Il pallone attraversa il parquet e finisce direttamente dentro il canestro, senza lasciare scampo agli avversari. Una prodezza che permette ai gialloviola di ridurre lo svantaggio sul 60-53 prima dell'intervallo. E di cambiare l'inerzia emotiva della partita. Il pubblico esplode in un applauso fragoroso, mentre le telecamere indugiano su un volto decisamente famoso. In prima fila c'è Bruce Springsteen, leggenda del rock americano, che non riesce a trattenere un sorriso di fronte alla giocata del numero 77 dei Lakers. "The Boss ha apprezzato moltissimo!", esclama il telecronista Kevin Harlan, commentando la reazione del cantante. Un siparietto che diventa immediatamente uno dei momenti più curiosi della serata NBA. A fine partita, Doncic racconta così quel tiro apparentemente impossibile: "Ho pensato che fosse un canestro importante da segnare, quindi ho deciso di provarci".

Doncic da record: 53 punti e Lakers trascinati alla vittoria

Ma la tripla dalla propria metà campo è soltanto una delle tante meraviglie di una serata destinata a rimanere impressa nella memoria dei tifosi dei Lakers. Contro il Portland, Doncic mette a referto 53 punti, stabilendo il proprio massimo stagionale e guidando Los Angeles all'ottava vittoria nelle prime dieci partite. Una prestazione dominante, arrivata contro una delle poche squadre capaci di battere i gialloviola in questo avvio di stagione. Lo sloveno prende per mano i compagni nei momenti più complicati, costruisce la rimonta e firma anche il canestro decisivo a 28 secondi dalla sirena finale. I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo il suo straordinario stato di forma. Per la quarta partita consecutiva, Doncic supera quota 40 punti. Un'impresa che in maglia Lakers era riuscita anche a una leggenda come Kobe Bryant. E non finisce qui. Con 361 punti nelle prime nove partite della stagione, il fuoriclasse sloveno entra in un territorio statistico frequentato da pochissimi giocatori nella storia della NBA. Solo Wilt Chamberlain aveva fatto meglio nello stesso arco di incontri, mettendo insieme 472 punti nella stagione 1962-63 e 455 in quella precedente. Un avvio impressionante che conferma le ambizioni di Doncic, sempre più leader tecnico dei Lakers e protagonista assoluto della Western Conference.