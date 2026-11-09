Nba, un Reaves scatenato trascina i Lakers. Vincono anche Celtics e Sixers

Partenza a fionda per i Los Angeles Lakers, che orfani di Doncic si affidano ad Austin Reaves per battere Detroit per 121 a 116. La guardia gialloviola, responsabilizzata in attacco dall'assenza della stella slovena, si carica la squadra sulle spalle e sfoggia una prestazione superlativa. Sono 43 i punti segnati conditi da 5 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Walker Kessler autore di una doppia-doppia da 12 punti e 16 rimbalzi.

Gli altri risultati della notte Nba: volano Sixers e Celtics. Timberwolves agevolmente su Utah, Miami vince a Sacramento

Dopo la vittoria a Chicago sale a 9 vittorie e 2 sconfitte il record per i 76ers di Lebron e compagni. Forma strepitosa per tutto il quintetto titolare: 29 punti per Brown, 27 di Maxey, 22 per James e 18 con 10 rimbalzi per Joel Embiid. Vincono anche i Boston Celtics che battono agevolmente i Bucks 117-97 con i 27 punti di un ispirato Paul George. Minnesota corsara a casa dei Jazz. Nonostante l'assenza di Anthony Edwards ci pensano Ball e Dosunmu a battere Utah 115-100. Gli Heat sconfiggono i Kings per migliorare un inizio di stagione complicato. Antetokounmpo realizza 29 punti e raccoglie 14 rimbalzi per la vittoria in California. Non bastano i 32 punti e 10 assist del rookie Darius Acuff Jr. Ancora assente Simone Fontecchio. È sempre più nelle mani di Cooper Flagg il futuro dei Dallas Mavericks. I texani schiantano Brooklyn e la giovane promessa segna 25 punti aiutato dall'ex Kyrie Irving. I Clippers battono i Pelicans 139-123.