Wembanyama trascina San Antonio: 40 punti e Phoenix ko. Vincono anche Lakers e Warriors

WASHINGTON (STATI UNITI) - Victor Wembanyama continua a stupire. La stella francese dei San Antonio Spurs sale in cattedra a Phoenix con l'ennesima prestazione da urlo: il classe 2004 va a referto con 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate nel successo esterno dei texani sul parquet dei Suns ( 122-96 ). Bene anche Harper (17 punti) e Fox (15). Ai padroni di casa non bastano i 32 punti del solito Devin Booker . Nella notte Nba (otto le partite disputate) prosegue l'ottimo momento dei Lakers che centrano la decima vittoria battendo Atlanta 124-114 : Luka Doncic , ancora una volta, guida i gialloblù di coach Redick fornendo una prestazione da 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Per i califoriani 23 punti di Mamukelashvili , 21 (con 10 rimbalzi) di Kessler , 18 di Sexton e 12 di Williams .

Nba, le altre partite della notte

Negli altri match disputati nella notte oltreoceano spicca il successo interno di Charlotte su Cleveland (121-112): la scena se la prende tutta Tidjane Salaun, grazie ai suoi 14 punti e 3 rimbalzi in 18 minuti. Non basta invece un super Anthony Davis da 44 punti agli Wizards per avere la meglio su Detroit che passa 122-111. I Pistons conquistano l'intera posta in palio trascinati da Collins (24 punti e 10 rimbalzi) e dal duo Jenkins-Robinson, autori di 22 punti a testa. Ottimo inizio di regular season per Memphis che si impone in casa dei Toronto Raptors 118-102: protagonisti in campo Ty Jerome (27 punti) e Cam Boozer (22). Sorride anche Dallas che supera gli Indiana Pacers 125-122 grazie a Cooper Flagg, autore di 43 punti e Kyrie Irving (35 punti). Va a Houston la sfida con Denver (110-100) anche grazie ai 23 punti di Kevin Durant. Infine ottava vittoria consecutiva per gli Warriors che superano in casa New Orleans 138-87 con i 25 punti a testa di Steph Curry e Brandin Podziemski.