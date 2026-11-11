Nba, Miami batte Utah: a segno anche Simone Fontecchio
Giannis Antetokounmpo chiude la sfida con 30 punti e 11 rimbalzi. Ok Celtics e Suns
Miami batte gli Utah Jazz 115-109 nella notte Nba. Grande protagonista della sfida è Giannis Antetokounmpo, che chiude la sfida con 30 punti e 11 rimbalzi. A segno anche Simone Fontecchio, che mette a segno tre punti in sette minuti. Da segnalare anche i 19 punti di Davion Mitchell.
Si ferma Oklahoma, ok i Celtics
I Boston Celtics sconfiggono i 76ers 123-101, trascinati dai 21 punti di Jayson Tatum e dai 18 di Payton Pritchard: decisivo il parziale di 14-0 nell'ultimo quarto, che spiana la strada alla nona vittoria nelle ultime dieci gare di Boston. Ai Sixers non bastano i 24 punti di Tyrese Maxey. Si ferma a quattro vittorie, la serie consecutiva di successi di Oklahoma: i Thunder vengono sconfitti 123-103 sul campo dei Portland Trail Blazers.
23 triple per i Phoenix Suns
Quarto successo consecutivo per i New York Knicks, che sconfiggono i Milwaukee Bucks per 117-85: decisivi i 23 punti di Jalen Brunson, e i 21 (con 16 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. Dopo quattro sconfitte, gli Orlando Magic tornano al successo, sconfiggendo 107-100 Sacramento. Vittorie anche i Phoenix Suns, che battono 133-110 i Los Angeles Clippers con 22 triple a bersaglio.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS