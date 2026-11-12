Nba, continua la lotta tra Lakers e Spurs. Curry si ferma per un fastidio all'addome   

Il testa a testa continua nella Western Conference della Nba. I Los Angeles Lakers (11 partite vinte e 2 perse) e i San Antonio Spurs (10/2) lottano per il primato in classifica vincendo nella notte. Per i californiani successo nella notte italiana a Milwaukee per 123-112, mentre i texani hanno espugnato Chicago con il punteggio di 124-119. Le due rispettive stelle, Doncic e Wembanyama, hanno messo a referto entrambe 32 punti. Per gli Spurs è la decima vittoria di fila. Da segnalare lo stop di Doncic che si fa male alla caviglia, realizza un libero aggiuntivo e lascia il campo, con JJ Redick che nel dopogara rassicura tutti sue condizioni del suo giocatore.