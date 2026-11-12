Nba, continua la lotta tra Lakers e Spurs. Curry si ferma per un fastidio all'addome
Il testa a testa continua nella Western Conference della Nba. I Los Angeles Lakers (11 partite vinte e 2 perse) e i San Antonio Spurs (10/2) lottano per il primato in classifica vincendo nella notte. Per i californiani successo nella notte italiana a Milwaukee per 123-112, mentre i texani hanno espugnato Chicago con il punteggio di 124-119. Le due rispettive stelle, Doncic e Wembanyama, hanno messo a referto entrambe 32 punti. Per gli Spurs è la decima vittoria di fila. Da segnalare lo stop di Doncic che si fa male alla caviglia, realizza un libero aggiuntivo e lascia il campo, con JJ Redick che nel dopogara rassicura tutti sue condizioni del suo giocatore.
Problemi fisici per Stephen Curry
Dietro di loro gli Houston Rockets (9/3), che hanno battuto i Golden State Warriors, privi però di Stephen Curry dal primo quarto: il numero 30 si è fermato per un fastidio all'addome. Rimonta vittoriosa per Boston a Toronto, successo esterno dei Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden dei Knicks campioni in carica, mentre Oklahoma perde la seconda partita di fila giocata a Portland.
Nba, tutti i risultati
Ecco i risultati delle partite Nba giocate nella notte: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 107-115; Toronto Raptors-Boston Celtics 93-98; Indiana Pacers-Washington Wizards 114-101; Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 112-123; New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 111-145; Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 118-123; Chicago Bulls-San Antonio Spurs 119-124; Utah Jazz-Orlando Magic 106-123; Houston Rockets-Golden State Warriors 115-105.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS