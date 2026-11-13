Cunningham entra nella storia e trascina Detroit: Philadelphia ok senza LeBron
La stella dei Piston diventa il primo giocatore NBA a superare quota 50 punti e 10 assist senza palle perse
Grazie ad un super Cade Cunningham, Detroit batte Washington dopo due tempi supplementari. La stella dei Piston segna 52 punti e mette a referto 11 assist e 5 rimbalzi, al termine di una prestazione super. Cunningham diventa il primo giocatore nella storia NBA a superare quota 50 punti e 10 assist senza commettere palle perse.
Philadelphia vince anche senza LeBron
Vince in rimonta anche Philadelphia, che nonostante l'assenza di LeBron James, recupera sedici punti di svantaggio e batte Toronto 123-112: decisivi i i 27 punti di Tyrese Maxey. Vitoria senza troppi problemi per Minnesota, che sconfigge Dallas con 39 punti di scarto, e grazie a medie eccezionali (il 61% dal campo nel primo tempo).
Bridges, da ex, batte Charlotte
Phoenix piega Charlotte (che paga le assenze di Miller e Knueppel) nel finale, grazie a Devin Booker, autore di 30 punti e ai tirti liberi decisivi dell'ex Bridges, che in lunetta segna i punti che chiudono la sfida.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS