Cunningham entra nella storia e trascina Detroit: Philadelphia ok senza LeBron

Grazie ad un super Cade Cunningham, Detroit batte Washington dopo due tempi supplementari. La stella dei Piston segna 52 punti e mette a referto 11 assist e 5 rimbalzi, al termine di una prestazione super. Cunningham diventa il primo giocatore nella storia NBA a superare quota 50 punti e 10 assist senza commettere palle perse.