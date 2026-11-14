Nba, undicesima vittoria consecutiva per gli Spurs: gli Heat di Fontecchio battono i Cavaliers

Terzo successo consecutivo per Miami: nella notte Nba, gli Heat si impongono 133-121 sui Cavaliers , trascinati dai 37 punti di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. In campo anche SImone Fontecchio, che resta sul terreno di gioco sette minuti collezionando due assist. I San Antonio Spurs travolgono 123-85 Golden State ottenendo l'undicesimo successo consecutivo: decisivo un parziale di 18-0 che stende gli ospiti.Da segnalare i 32 punti di Stephon Castle.

Segun trascina i Rockets con 43 punti

I Los Angeles Clippers battono 113-112 Oklahoma City grazie ai 26 punti di Brook Lopez e 24 di Darius Garland. Shai Gilgeous-Alexander ne mette a segno 40, ma fallisce il tiro della vittoria, condannando i Thunder al terzo ko di fila. Gli Houston Rockets battono gli Utah Jazz 125-118: serata da ricordare per Alperen Segun, che chiude la sfida con 43 punti e 12 rimbalzi e una media di 17/24 al tiro.

Vincono Orlando. Chicago e Memphis

Vittorie anche per gli Orlando Magic (107-99 sui Bucks), per Indiana (che batte i Knicks di misura 106-104, nonostante i 33 punti di Jalen Brunson e i 23 con 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, che fallisce l’aggancio sulla sirena), per Chicago (che sconfigge Atlanta all'overtime 125-117), Memphis travolge New Orleans 142-111 con dieci giocatori in doppia cifra e Portland batte Sacramento 120-107 con 34 punti di Deni Avdija e 29 di Damian Lillard.