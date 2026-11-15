Jokic da applausi: Denver sbanca New Orleans. Vincono gli Heat di Fontecchio e i Cavs

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono cinque le partite disputate nella notte italiana della regular-season dell'Nba: la copertina se la prendono tutta i Denver Nuggets, corsari a New Orleans con un super Nikola Jokic, e i Miami Heat, dominanti contro Detroit. Il centro serbo è inarrestabile e firma una doppia doppia da 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Al suo fianco Jamal Murray contribuisce con 23 punti e 9 assist. Ai Pelicans non sono sufficienti i 24 punti di Zion Williamson per evitare il ko. Prestazione maiuscola degli Heat, capaci di superare Detroit con un netto 137-117. La formazione della Florida si impone grazie a una grande prova di Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti e 14 rimbalzi, ben supportato da Davion Mitchell, che chiude con 9 assist. Ci sono anche 7 punti (più 5 rimbalzi) per l'azzurro Simone Fontecchio. Ai Pistons non bastano invece i 33 punti e gli 8 assist di Cade Cunningham per evitare la sconfitta.