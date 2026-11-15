Jokic da applausi: Denver sbanca New Orleans. Vincono gli Heat di Fontecchio e i Cavs
WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono cinque le partite disputate nella notte italiana della regular-season dell'Nba: la copertina se la prendono tutta i Denver Nuggets, corsari a New Orleans con un super Nikola Jokic, e i Miami Heat, dominanti contro Detroit. Il centro serbo è inarrestabile e firma una doppia doppia da 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Al suo fianco Jamal Murray contribuisce con 23 punti e 9 assist. Ai Pelicans non sono sufficienti i 24 punti di Zion Williamson per evitare il ko. Prestazione maiuscola degli Heat, capaci di superare Detroit con un netto 137-117. La formazione della Florida si impone grazie a una grande prova di Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti e 14 rimbalzi, ben supportato da Davion Mitchell, che chiude con 9 assist. Ci sono anche 7 punti (più 5 rimbalzi) per l'azzurro Simone Fontecchio. Ai Pistons non bastano invece i 33 punti e gli 8 assist di Cade Cunningham per evitare la sconfitta.
Nba, gli altri match
Negli altri match della nottata spicca il successo interno di Cleveland, che supera Dallas per 127-117. I Cavaliers costruiscono il successo soprattutto nel secondo periodo, chiuso con un parziale di 38-20, e resistono al tentativo di rimonta dei Mavericks nella ripresa. Per Dallas brilla Kyrie Irving, top scorer del match con 34 punti, mentre tra i padroni di casa si mette in evidenza Tyrese Proctor con 24 punti e 10 assist. Colpo esterno invece per Chicago, che sorprende Minnesota imponendosi per 117-106: Norman Powell guida i Bulls con 23 punti, mentre Matas Buzelis aggiunge 18 punti e 9 rimbalzi. Per Minnesota il miglior realizzatore è Ayo Dosunmu con 24 punti, ma la sua prestazione non basta a evitare la sconfitta. Completa il quadro il successo di Memphis, che travolge Brooklyn per 129-110. I Grizzlies partono fortissimo, realizzando 38 punti nel primo quarto e costruendo subito un vantaggio importante. Cedric Coward è il protagonista con una doppia doppia 23 punti e 12 rimbalzi, mentre Cam Spencer distribuisce 8 assist. Ai Nets non bastano i 22 punti di Julius Randle e la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Day'Ron Sharpe.
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