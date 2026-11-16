LeBron James scrive un'altra pagina di storia in Nba, vincono Knicks e Lakers

Nba, LeBron James centra un altro record

L'asso del basket americano, 42 anni il prossimo 30 dicembre e alla sua 24ª stagione in Nba, è arrivato a quota 12.092 assist e ha superato Jason Kidd grazie agli 11 smazzati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers.

Vincono Knicks, Lakers, Spurs e Celtics

Quanto alle altre partite di Nba andte i scena nella notte italiana, una tripla di Jalen Brunson a 33 secondi dalla fine ha regalato a New York il successo 108-112 dopo un supplementare contro i Toronto Raptors, che hanno perso per la 14ª volta consecutiva contro i Knicks. In vetta alla Western Conference continuano a vincere Lakers (123-131 a Phoenix) e Spurs (102-110 a Salt Lake City), così come i Boston Celtics (131-94 in casa con Dallas).