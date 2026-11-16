LeBron James scrive un'altra pagina di storia in Nba, vincono Knicks e Lakers
ROMA - Lebron James scrive un'altra pagina di storia in Nba, diventando il terzo di sempre nella classifica per assist fatti in carriera nella regular season.
Nba, LeBron James centra un altro record
L'asso del basket americano, 42 anni il prossimo 30 dicembre e alla sua 24ª stagione in Nba, è arrivato a quota 12.092 assist e ha superato Jason Kidd grazie agli 11 smazzati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers.
Vincono Knicks, Lakers, Spurs e Celtics
Quanto alle altre partite di Nba andte i scena nella notte italiana, una tripla di Jalen Brunson a 33 secondi dalla fine ha regalato a New York il successo 108-112 dopo un supplementare contro i Toronto Raptors, che hanno perso per la 14ª volta consecutiva contro i Knicks. In vetta alla Western Conference continuano a vincere Lakers (123-131 a Phoenix) e Spurs (102-110 a Salt Lake City), così come i Boston Celtics (131-94 in casa con Dallas).
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