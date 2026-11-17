Nba, Fontecchio trascina Miami: Orlando ferma la corsa dei Celtics
Simone Fontecchio è tra i protagonisti della quinta vittoria consecutiva di Miami, che sconfigge 128-110 Houston. L'azzurro, in campo per 19 punti, chiude la sua gara con un bottino di 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Ottima la prova di Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 20 punti e 13 rimbalzi, mentre Andrew Wiggins e Klay Thompson ne aggiungono 17 a testa.
Orlando ferma Boston
Joel Embiid trascina Philadelphia al successo sul campo di Brooklyn (135-123) mettendo a segno 37 punti. Brilla anche Jaylen Brown, autore di 31 punti e 13 rimbalzi, mentre Tyrese Maxey chiude con 24 punti e 9 assist. Impresa di Orlando, che batte Boston in trasferta 115-106. Per i Celtics (che interrompono a sei la striscia di vittorie consecutive) si tratta della prima sconfitta casalinga della stagione. Notte da record per Jeremiah Fears, che ella vittoria di New Orleans sui Golden State firma prima tripla doppia in carriera con 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.
Jokic non basta a Denver
Cleveland supera Chicago 126-115 trascinata da un Donovan Mitchell da 39 punti, 30 dei quali nella ripresa. Minnesota batte Portland 106-98 con i 34 punti di Terrence Shannon Jr., mentre Memphis (trascinata da Cameron Boozer) passa a Washington 136-120. Vittoria anche per Phoenix (che espugna Denver, nonostante un Nikola Jokic da 28 punti) 117-105 con 20 punti di Devin Booker .
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