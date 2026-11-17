Simone Fontecchio è tra i protagonisti della quinta vittoria consecutiva di Miami, che sconfigge 128-110 Houston. L'azzurro, in campo per 19 punti, chiude la sua gara con un bottino di 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Ottima la prova di Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 20 punti e 13 rimbalzi, mentre Andrew Wiggins e Klay Thompson ne aggiungono 17 a testa.