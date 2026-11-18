I Lakers battono gli Hornets 118-114 dopo un overtime ed ottengono la nona vittoria consecutiva. Un successo arrivato al termine di una rimonta esaltante e che ha visto i gialloviola recuperare diciotto punti di svantaggio. Sugli scudi Quentin Grimes, che mette a referto 47 punti (con 10/14 dall'arco) e autore di una prova da urlo. Grimes mette a segno la tripla del pareggio (111-111 a 1"7 dalla sirena), e trascina i Lakers, che portano a casa il successo ai supplementari. Da segnaòare anche i 36 punti (con 6 rimbalzi e 7 assist) di Luka Doncic.