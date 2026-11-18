Nba, Grimes da urlo: i Lakers rimontano 18 punti e battono gli Hornets
I Lakers battono gli Hornets 118-114 dopo un overtime ed ottengono la nona vittoria consecutiva. Un successo arrivato al termine di una rimonta esaltante e che ha visto i gialloviola recuperare diciotto punti di svantaggio. Sugli scudi Quentin Grimes, che mette a referto 47 punti (con 10/14 dall'arco) e autore di una prova da urlo. Grimes mette a segno la tripla del pareggio (111-111 a 1"7 dalla sirena), e trascina i Lakers, che portano a casa il successo ai supplementari. Da segnaòare anche i 36 punti (con 6 rimbalzi e 7 assist) di Luka Doncic.
I Pistons dominano San Antonio
Minnesota batte Portland 106-105 grazie ad un canestro di Jaden McDaniels a due secondi dalla fine. I Pistons vincono in Texas, imponendo a San Antonio (reduce da dodici successi consecutivi) la sconfitta: sugli scudi Cade Cunningham che mette a segno 27 punti: Daniss Jenkins schierato al posto dell'acciaccato Jalen Duren, segna 25 punti (21 nel secondo tempo). Brutto infortunio per Harper, che lascia il campo ad 1' dalla fine.
Knicks e Utah ok in trasferta
I Knicks si impongono 111-102 sul campo di Toronto, al quale non bastano i 25 punti di Ja’Kobe Walter. Jalen Brunson (31 punti a referto) mette a segno il gioco da quattro punti decisivo per il break finale dei suoi. Utah si impone nettamente in trasferta 132-107, trascinati da Brice Sensabaugh, autore di 40 punti e 11 rimbalzi.
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