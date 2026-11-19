Di nuovo in campo Simone Fontecchio che mette a referto 6 punti e raccoglie 5 rimbalzi in una Miami trasformata in Vice City per l'uscita del videogioco GTA. Scatenati Adebayo (26) e Antetokounmpo che nella partita dell'ex sfiora una clamorosa tripla-doppia fermandosi a 27 punti, 14 rimbalzi e 9 assist nella vittoria per 137-130 contro i Bucks. Inutili i 26 di un ottimo Kyle Kuzma e i 20 del rookie Burries. Bene anche i 76ers che in assenza di Maxey si appoggiano su Embiid (26), Edgecombe (24) e Lebron James (22) per conquistare la vittoria ad Orlando per 121-116.

Boston rimontata a Denver, ai Lakers non bastano i 29 di Doncic contro Utah.

Seconda sconfitta consecutiva per i Boston Celtics che perdono in trasferta a Denver subendo un parziale di 56-40 nel secondo tempo. Bene Jokic e Murray che refertano rispettivamente 24 e 21. Lakers che cadono a sorpresa in casa contro Utah, trascinata da uno straordinario Keyonte George da 30 punti e 10 assist. Vani i 29 di Doncic per il 109-97 in favore dei Jazz. Bene i Pistons che senza Cunningham battono dei modesti Pelicans e si confermano tra le franchigie più temibili della Eastern Conference. Le doppie-doppie di Davis (25 e 14 rimbalzi) e della prima scelta Dybantsa (23 e 12) servono a Washington per battere i Raptors, a rilento in questo inizio stagione. Vittoria per i Suns che sconfiggono i Kings per 128 a 107. Per i californiani da sottolineare i 36 punti del rookie Darius Acuff Jr che sta registrando una media punti spaventosa.

Houston al velluto, Memphis partenza in quarta. Flagg ancora trascinatore dei Mavs, OKC cade sotto i colpi di Okongwu e Johnson

I Rockets confermano il loro stato di forma contro Indiana portando a 12 vittorie e 4 sconfitte il proprio record. Memphis, la vera Cenerentola di questo inizio di regular season, batte Cleveland in trasferta trascinata da un incontenibile Cam Spencer da 26 punti (tirando con uno spaventoso 9 su 11 dal campo) e 7 assist. Cooper Flagg (33) si carica di nuovo sulle spalle i Mavericks, che battono Golden State 116-94. Assente Curry per un fastidio all'addome. La sorpresa della notte è però la vittoria degli Hawks ad Oklahoma City. I 28 punti di Okongwu e la tripla-doppia di Jalen Johnson (16-12-11) condannano i Thunder nonostante i 34 punti di Gilgeous-Alexander. Chicago schianta Brooklyn 137 a 107.