Lillard trascina i Blazers: notte fonda per i Bucks e Golden State
I Blazers si impongono in casa dei Bucks, grazie ad un super Damian Lillard, che da ex mette a segno 33 punti (con ben cinque triple). Portland vince 124-111 imponendo ai padroni di casa la dodicesima sconfitta consecutiva: il bilancio di Milwaukee recita una sola vittoria nelle prime sedici gare stagionali.
Gli Spurs battono i Clippers
Vincono anche i San Antonio Spurs, che sconfiggono i Los Angeles Clippers per 124-112, grazie ai 32 punti (e 11 rimbalzi) di Victor Wembanyama. Da registrare anche la doppia doppia di Stephon Castle, autore di 21 punti e 12 assist, mentre Julian Champagnie ne realizza 20, dieci dei quali nell’ultimo quarto. I Knicks battono Minnesota 102-99: Karl-Anthony Towns impoe la legge dell'ex, chiudendo la gara con 22 punti e 12 rimbalzi.
I Grizzlies travolgono Golden State
I Grizzlies trovano la quinta vittoria consecutiva, sconfiggendo i Golden State Warriors con un secco 126-98, al termine di una gara dominata da Memphis, che nell'ultimo quarto arriva a toccare i 34 punti di vantaggio: Wells chiude la sfida con 22 punti, mentre Boozer si ferma a 16. Per Golden State, ancora senza Stephen Curry, è la quinta sconfitta consecutiva
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