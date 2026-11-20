Gli Spurs battono i Clippers

Vincono anche i San Antonio Spurs, che sconfiggono i Los Angeles Clippers per 124-112, grazie ai 32 punti (e 11 rimbalzi) di Victor Wembanyama. Da registrare anche la doppia doppia di Stephon Castle, autore di 21 punti e 12 assist, mentre Julian Champagnie ne realizza 20, dieci dei quali nell’ultimo quarto. I Knicks battono Minnesota 102-99: Karl-Anthony Towns impoe la legge dell'ex, chiudendo la gara con 22 punti e 12 rimbalzi.

I Grizzlies travolgono Golden State

I Grizzlies trovano la quinta vittoria consecutiva, sconfiggendo i Golden State Warriors con un secco 126-98, al termine di una gara dominata da Memphis, che nell'ultimo quarto arriva a toccare i 34 punti di vantaggio: Wells chiude la sfida con 22 punti, mentre Boozer si ferma a 16. Per Golden State, ancora senza Stephen Curry, è la quinta sconfitta consecutiva