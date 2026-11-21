WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e nuovi recordi nella notte Nba (9 i match disputati, validi anche per l'Nba Cup): la copertina se la prende tutta James Harden. Nel match vinto dai suoi Cavaliers per 128-119 contro gli Indiana Pacers, il 'Barba' realizza 51 punti (per lui anche 6 rimbalzi e 6 assist) superando, per la 26esima volta in carriera, quota 50 punti in un singolo match: la guardia classe 1989 supera Kobe Bryant nella speciale classifica e vola sul podio, al terzo posto, dietro solo a leggende come Michael Jordan (31) e a Wilt Chamberlain (118). Per i Pacers 21 di Siakam e Zubac (più 10 rimbalzi). Vittoria al cardiopalma dei Lakers, trascinati dal solito Luka Doncic: lo sloveno, con 25 punti e 8 assist, sale in cattedra nel successo interno dei gialloviola su Sacramento (106-104). Ai Kings non bastano i 30 punti di Hunter, i 19 di LaVine (sul ferro la sua tripla sull'ultima sirena) e Sabonis (per lui anche 16 rimbalzi) e la doppia doppia di Acuff Jr. (18 punti e 12 rimbalzi). Sorridono anche i Denver Nuggets: 133-124 sugli Houston Rockets. Protagonista del match, neanche a dirlo, è il solito Nikola Jokic (26-7-11) che travolge i Rockets, ai quali non basta un Alperen Sengun scatenato (tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) per conquistare l'intera posta in palio.