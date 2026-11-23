Nba, i risultati della notte: Fontecchio in doppia cifra per Miami. Troppa Denver per Chicago, cade ancora Boston
Periodo positivo a Miami per Simone Fontecchio. Dopo un inizio di stagione in cui si era visto sporadicamente in campo, si è rapidamente ritagliato un minutaggio rilevante nelle rotazioni di coach Spolestra. Nella vittoria dei suoi contro i Thunder subentra dalla panchina e segna 11 punti con un ottimo quattro su sette dal campo. La doppia-doppia da 24 punti e 15 rimbalzi di Adebayo chiude i conti per il 123-113 finale. Partita al cardiopalma a Chicago dove i Denver Nuggets battono i padroni di casa ai supplementari grazie al duo Murray-Jokic. La guardia canadese segna 45 punti mentre il serbo mette a referto una tripla-doppia monstre da 37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. Inutile ma da record la guardia Josh Giddey che diventa il dodicesimo giocatore nella storia della lega a realizzare una tripla-doppia da almeno 20 punti e 20 assist. Sono infatti 23 i punti segnati, 14 i rimbalzi e 22 gli assist per l'australiano.
Vittoria Knicks sui Pacers, Flagg straripante sui Jazz. Quarta sconfitta consecutiva per i Celtics
Vincono i campioni in carica newyorkesi. Al Madison Square Garden i ragazzi di Mike Brown battono Indiana 113-106 grazie ai 30 punti e 12 rimbalzi di Towns e porta gli arancioblu a 11 vittorie e 6 sconfitte in questo inizio di stagione. Anthony Davis sempre più uomo squadra per i Wizards che battono 116-96 gli Orlando. Discorso analogo per Cooper Flagg, al secondo anno in Nba, che segna 28 punti nel successo dei Mavericks su misura contro i Jazz. Cadono ancora i Boston Celtics. Al Chase Center di San Francisco sono i padroni di casa, orfani di Curry, ad avere la meglio. Bastano i 18 punti di Podziemski e i 13 del rookie Lendeborg per superare dei Celtics che si affidano al solo Tatum (27) e pagano dazio registrando la quarta sconfitta consecutiva.
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