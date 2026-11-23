Periodo positivo a Miami per Simone Fontecchio. Dopo un inizio di stagione in cui si era visto sporadicamente in campo, si è rapidamente ritagliato un minutaggio rilevante nelle rotazioni di coach Spolestra. Nella vittoria dei suoi contro i Thunder subentra dalla panchina e segna 11 punti con un ottimo quattro su sette dal campo. La doppia-doppia da 24 punti e 15 rimbalzi di Adebayo chiude i conti per il 123-113 finale. Partita al cardiopalma a Chicago dove i Denver Nuggets battono i padroni di casa ai supplementari grazie al duo Murray-Jokic. La guardia canadese segna 45 punti mentre il serbo mette a referto una tripla-doppia monstre da 37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. Inutile ma da record la guardia Josh Giddey che diventa il dodicesimo giocatore nella storia della lega a realizzare una tripla-doppia da almeno 20 punti e 20 assist. Sono infatti 23 i punti segnati, 14 i rimbalzi e 22 gli assist per l'australiano.