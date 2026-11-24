Non bastano i titolari ai 76ers per contenere uno scatenato Deni Avdija . L'esterno israeliano segna 31 punti e dispensa 7 assist per il 128-111 finale in favore dei Blazers. Bene il quintetto iniziale con Lebron James (22 punti e 7 assist), Brown (20) e Maxey (22) per Philadelphia, che paga le assenze e la carenza di alternative tra i subentrati. Decisivi infatti i 18 di Holiday e 17 di Henderson per Portland in uscita dalla panchina.

Rivincita Lakers contro i Jazz, Kd trascina Houston, Jerome i Grizzlies. Ad Indiana il rematch delle Finals 2025 contro i Thunder

A Los Angeles è dei gialloviola la vittoria contro Utah, che proprio la scorsa settimana aveva avuto la meglio su Doncic e compagni. Lo sloveno segna 28 punti e serve 8 assist per il 109-94 dei losangelini. Kevin Durant metter a referto 32 punti e porta Houston sul record di 13 vittorie e 5 sconfitte dopo il successo sui Clippers. Basse percentuali dal campo per Brandon Ingram (16 punti e 7 rimbalzi) nell'esordio con i californiani. Non si fermano i Memphis Grizzlies, che trovano ancora una volta in Ty Jerome il proprio riferimento nella vittoria sugli Hornets. La guardia segna 29 punti con 7 triple, confermando la franchigia del Tennessee come la grande sorpresa di questa regular season. Perde di nuovo Oklahoma City, e lo fa con i rivali delle Finals 2025: gli Indiana Pacers. I 20 punti di Siakam e Oubre infliggono a Shai Gilgeous-Alexander e i suoi la seconda sconfitta consecutiva. Agli Spurs, senza Wembanyama, bastano i 28 di Castle per avere la meglio su dei modesti Kings.